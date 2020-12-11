Американский серфер погиб после нападения акулы на Гавайях

Трагедия произошла на турнире по серфингу Maui Pro, проходившие в рамках Всемирной лиги (WSL) в Мауи (Гавайи, США).

Во время соревнований на одного из участников, 56-летнего американца, напала акула. Как сообщает CNN, пострадавшему оказали на месте первую помощь, после чего он был доставлен в больницу, где ему сразу же сделали операцию. Впрочем, несмотря на все усилия врачей, через сутки спортсмен скончался от полученных травм.

Доска спортсмена также біла изрядно потрепана

При этом местные власти не раскрывают ни имени серфера, ни характер полученных травм. После инцидента соревнования пришлось остановить, организаторы рассматривают возможность их завершения в другом месте на Гавайях.

Добавим, что серфинг впервые включен в программу олимпийских видов спорта и будет представлен на ближайших Играх в Токио, запланированных на 2021 год.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 21-летнего австралийского футболиста съели акулы.

Иллюстративное фото с Pixabay

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