26 км на лыжах: украинская биатлонистка показала, как тренируется на 39-й неделе беременности

32-летняя биатлонистка Ольга Абрамова, в 2012 году сменившая спортивное гражданство с российского на украинское, находится в декрете и пропустит стартовавший сезон-2020/2021.

Пополнение в семье спортсменки ожидается совсем скоро. Абрамова находится на 39-й неделе беременности, но при этом не бросает тренировки. Причем, нагрузки ничем не отличаются от соревновательного периода.

«Мы в ожидании нашей снегурочки. 39 недель, 2 часа на лыжах и 26 км», — подписала Ольга под фото в полной экипировке.

Добавим, что Абрамова, которая с 2016 года замужем за выступающим под южнокорейским флагом россиянином Тимофеем Лапшиным, планирует вернуться к выступлениям после рождения ребенка и нацелена выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине. Отметим, что Ольга является трехкратной чемпионкой мира по летнему биатлону, а лучшим результатом спортсменки на этапах Кубка мира является третье место.

С 2016-го Абрамова замужем за россиянином Тимофеем Лапшиным

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Анна Бессонова впервые стала мамой в 36 лет.

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