В России в 38 лет умер известный хоккеист-чемпион

В российской Уфе на 39-м году жизни скончался экс-хоккеист многих клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Беларуси нападающий Артем Чернов.

«Друзья мои! Сегодня произошло большое горе, мы потеряли близкого друга нашей семьи, Артема Чернова. Сердце разрывается от боли, но все, что мы сейчас можем сделать — это помолиться», — сообщила трагическую новость жена бывшего одноклубника Чернова по «Салават Юлаеву» Кирилла Кольцова, призвав всех неравнодушных помочь семье умершего.

«Он умер ночью. У Артема было больное сердце, он каждые полгода проходил лечение. Вчера тренировал детей в школе „Салавата Юлаева“, все было нормально. Все в шоке, конечно. Мы дружили семьями. Многие ребята, с которыми Артем играл вместе, откликнулись на эту беду. Он был просто потрясающим человеком! Всегда был готов прийти на помощь, таких людей немного», — поделилась девушка подробностями смерти друга семьи с изданием «Спорт-экспресс».

Воспитанник новокузнецкого «Металлурга», в основном составе Артем дебютировал в 1999-м, в 17-летнем возрасте. Уже в следующем году стал серебряным призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России и был выбран на драфте клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз».

Сыграть в сильнейшей лиге мира Чернову не посчастливилось, но он и без того сделал себе хорошую карьеру. За 19 лет активных выступлений, с 1999-го по 2018-й, хоккеист выступал за 16 команд, став дважды чемпионом Беларуси (в 2005-м и 2006-м) в составе «Юности», а также завоевал Кубок Гагарина-2012, защищая цвета московского «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев.

899

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter