«Олимпик» и «Львов» в результативном матче победителя не определили: видеообзор игры УПЛ

В пятницу, 11 декабря, стартовал 13-й тур чемпионата Украины по футболу, которым закрывается игровая программа осенней части сезона на отечественной арене.

Чемпионат Украины, 13-й тур

«Олимпик» (Донецк) — «Львов» — 1:1 (Романовский, 76 — Кравчук, 56). Молодежные составы — 0:4.

Донецкий «Олимпик» имел прекрасный шанс взобраться в топ-пятерку, принимая на столичном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского одного из аутсайдеров — «Львов». Правда, команде Игоря Климовского не смог помочь в отчетном поединке лучший бомбардир чемпионата иранец Шахаб.

Видимо, отсутствие голеадора сказалось на атакующей мощи «олимпийцев», которые и сами не смогли забить в первом тайме, и сопернику позволили открыть счет вскоре после возобновления игры, позволив Кравчуку удачно замкнуть подачу с углового. После этого «Олимпик» мог сравнивать счет, но сначала Бенито из убойной позиции пробил выше ворот, а после удара Каргбо мяч приняла на себя перекладина. Добиться своего донетчанам все же удалось немного погодя, когда точно по воротам после скидки Лебеденко пробил Романовский.

0:1 — Кравчук (56-я мин.)

1:1 — Романовский (76-я мин.)

В последние минуты хозяева пытались вырвать победу, но в компенсированное время уже на помощь «олимпийцам» пришла перекладина после выстрела Эрнеста и рикошета от Снурницына. В итоге, боевая ничья — 1:1, позволившая донецкому клубу подняться на пятое место. Правда, уже на уик-энд команду Игоря Климовского могут обойти сразу четыре команды — «Заря», «Колос», «Александрия» и «Мариуполь».

Положение команд:

1. «Динамо» — 29 очков (12 матчей);

2. «Шахтер» — 26 (12);

3. «Десна» — 20 (12);

4. «Ворскла» — 19 (12);

5. «Олимпик» — 17 (12);

6. «Заря» — 17 (11);

7. «Колос» — 17 (12);

8. «Александрия» — 16 (12);

9. «Мариуполь» — 16 (12);

10. «Ингулец» — 11 (12);

11. «Минай» — 9 (11);

12. «Днепр-1» — 8 (12);

13. «Львов» — 9 (12).

14. «Рух» — 6 (12).

Бомбардиры: 8 мячей — Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 6 — Виктор Цыганков («Динамо»); 5 — Владислав Кулач («Ворскла»), Владислав Кочергин («Заря»), Филипп Будковский («Десна»), Анатолий Нуриев («Минай»); 4 — Виктор Коваленко, Алан Патрик (оба — «Шахтер»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Александр Гладкий («Заря»), Младен Бартулович («Ингулец»), Артем Громов («Ворскла»), Евгений Селезнев («Колос»).

В рамках 13-го тура будут сыграны следующие матчи: «Ворскла» — «Минай», «Динамо» — «Колос», «Рух» — «Днепр-1» (12 декабря), «Ингулец» — «Шахтер», «Десна» — «Мариуполь», «Александрия» — «Заря».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире матч чемпионата Украины «Динамо» — «Колос».

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