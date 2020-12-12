Минус 8 кг за неделю: экс-одноклубник Марадоны рассказал о нечеловеческой диете аргентинца

Легендарный аргентинец Диего Марадона, ушедший из жизни в 60 лет, в бытность игровой карьеры не особо соблюдал спортивный режим. Всем известно о проблемах чемпиона мира-1986 с наркотиками и алкоголем, но при этом он показывал феноменальную игру на поле.

Интересную подробность о Диего вспомнил его экс-партнер по испанской «Севилье», за которую аргентинец выступал в сезоне-1992/1993, голкипер Хуан Карлос Унсуэ. «Нам предстояло сыграть против „Реала“ под Рождество. На неделе он поехал в спортивный центр в Сьерра-Невада, чтобы провести отпуск с семьей. Когда мы увидели его, знаете, на сколько он похудел за эти семь дней? На восемь килограммов! И можете ли вы поверить — за эти семь или восемь дней он сказал, что ел только сырое мясо, повторяя то же меню изо дня в день, потому что в том матче с „Реалом“ он был на прицеле», — поделился воспоминаниями вратарь в интервью AS.

Отметим, что в «Севилье» Марадона провел всего один сезон, в котором сыграл за андалусийцев во всех турнирах 29 матчей и забил 8 мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Марадона при жизни содержал 50 семей из своего ближайшего окружения.

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