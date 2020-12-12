«Впервые вижу свое лицо таким»: тренер эмоционально высказался о расистском скандале в матче ЛЧ

Тренер турецкого «Башакшехира» Пьер Вебо, вокруг персоны которого разразился скандал на почве расизма во время матча Лиги чемпионов против «ПСЖ», впервые рассказал об эмоциях, которые довелось пережить в тот вечер.

«Когда я сейчас вижу свое лицо на том видео, на свои действия — вау, я был очень агрессивен. Я сам не захотел бы оказаться в той ситуации и идти против самого себя, потому что я был очень агрессивен. Впервые вижу свое лицо таким.

В той ситуации было очень легко сказать: «Третьего парня, удаляй его». — «Кого?» — «Ну, этого парня, удаляй». — «Покажи мне кого именно, пойдем». — «Ты, ты». Это легко. Но ему также было легко сказать то, что он в итоге сказал. Но почему это слово? (Negro. — Авт.)

Было очень тяжело услышать это от судьи. Это шок. От парня, который должен был контролировать все подобные ситуации. Четвертый судья в игре Лиги чемпионов — это высокий уровень, и на высоком уровне нам нужны соответствующие люди. Мы должны заботиться о том, что мы говорим на поле", — приводит слова специалиста издание Daily Mail.

Напомним, что матч между «ПСЖ» и «Башакшехиром» был приостановлен на 14-й минуте, доиграли поединок на следующий день уже с другой бригадой арбитров. Парижане одержали уверенную победу — 5:1 (хет-триком отличился бразилец Неймар) и с первого места вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-форвард «Шахтера» Луис Адриано взбесился из-за расистского оскорбления в свой адрес.

Фото Sky Sports

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