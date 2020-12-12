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Спорт

«Впервые вижу свое лицо таким»: тренер эмоционально высказался о расистском скандале в матче ЛЧ

11:23 12 декабря 2020
Пьер Вебо

Тренер турецкого «Башакшехира» Пьер Вебо, вокруг персоны которого разразился скандал на почве расизма во время матча Лиги чемпионов против «ПСЖ», впервые рассказал об эмоциях, которые довелось пережить в тот вечер.

«Когда я сейчас вижу свое лицо на том видео, на свои действия — вау, я был очень агрессивен. Я сам не захотел бы оказаться в той ситуации и идти против самого себя, потому что я был очень агрессивен. Впервые вижу свое лицо таким.

В той ситуации было очень легко сказать: «Третьего парня, удаляй его». — «Кого?» — «Ну, этого парня, удаляй». — «Покажи мне кого именно, пойдем». — «Ты, ты». Это легко. Но ему также было легко сказать то, что он в итоге сказал. Но почему это слово? (Negro. — Авт.)

Было очень тяжело услышать это от судьи. Это шок. От парня, который должен был контролировать все подобные ситуации. Четвертый судья в игре Лиги чемпионов — это высокий уровень, и на высоком уровне нам нужны соответствующие люди. Мы должны заботиться о том, что мы говорим на поле", — приводит слова специалиста издание Daily Mail.

Напомним, что матч между «ПСЖ» и «Башакшехиром» был приостановлен на 14-й минуте, доиграли поединок на следующий день уже с другой бригадой арбитров. Парижане одержали уверенную победу — 5:1 (хет-триком отличился бразилец Неймар) и с первого места вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-форвард «Шахтера» Луис Адриано взбесился из-за расистского оскорбления в свой адрес.

Фото Sky Sports

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