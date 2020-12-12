Милевский рассказал, где хочет завершить карьеру

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский, откровенно поведавший о загуле со своим экс-одноклубником Александром Алиевым, поделился своими дальнейшими планами после того, как по окончании сезона покинул брестское «Динамо».

«Рассматриваю предложения в Украине. Их не может быть много, потому что мне не 20 и не 25 — в январе (12 января. — Авт.) мне будет 36 лет. У меня есть желание очень сильно закончить в Украине. Но если будет ***енный (отличный. — Авт.) вариант в другом месте, то окей. Можно закончить карьеру и в другом месте.

Но суть в том, что если кто-то хочет, если у нас совпадут все моменты и желания, то, конечно же, мне хочется здесь закончить. В Украине я вырос как футболист. Но я ведь тоже не буду за копейки здесь играть, поэтому жизнь покажет", — рассказал форвард в эфире Youtube-канала SportArenaTV.

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Добавим, что Милевский выступал за брестское «Динамо» с 2017 года, в составе которого стал чемпионом и обладателем Кубка Беларуси, а также трижды завоевал Суперкубок страны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что брестское «Динамо» осталось без медалей по итогам завершившегося сезона в Беларуси.

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