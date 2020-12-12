Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция церемонии в штаб-квартире УЕФА

В понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка пар 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой своих соперников узнают, в частности, клубы украинских футболистов — Андрея Лунина («Реал»), Александра Зинченко («Манчестер Сити») и Руслана Малиновского («Аталанта»). Начало — в 13:00.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию церемонии в Швейцарии, за которой вы сможете следить в этой новости.

«Сеяные» и «несеяные»

При жеребьевке клубы, занявшие по итогам группового турнира в квартетах первые места, будут «сеяными» и ответные матчи проведут на своем поле. Отметим, что на стадии 1/8 финала ЛЧ друг с другом не могут сыграть команды из одной группы, а также из одной страны.

«Сеяные»: «Бавария» (Германия), «Реал» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Челси» (Англия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Ювентус» (Италия) и «ПСЖ» (Франция).

«Несеяные»: «Атлетико» (Испания), «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия), «Порту» (Португалия), «Аталанта» (Италия), «Севилья» (Испания), «Лацио» (Италия), «Барселона» (Германия) и «Лейпциг» (Германия).

«Манчестер Сити» Александра Зинченко оказался в числе «сеяных»

Календарь матчей

Состязания в Лиге чемпионов возобновятся в середине февраля первыми поединками 1/8 финала.

1/8 финала

16/17/23/24 февраля — первые матчи;

9/10/16/17 марта — ответные матчи;

¼ финала

6/7 апреля — первые матчи;

13/14 апреля — ответные матчи;

½ финала

27/28 апреля — первые матчи;

4/5 мая — ответные матчи;

Финал

29 мая

Финал Лиги чемпионов — в Стамбуле

В 2021 году решающий поединок Лиги чемпионов пройдет 29 мая на 75-тысячном Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, где состоялся легендарный финал 2005 года, в котором «Милан» с Андреем Шевченко в составе выигрывал у «Ливерпуля» со счетом 3:0, но пропустил три гола во втором тайме и проиграл по пенальти.

Как известно, Стамбул должен был принять финал ЛЧ-2019/2020, но из-за пандемии коронавируса УЕФА изменил формат турнира и провел стадию плей-офф на стадионах Португалии (в финале «Бавария» на лиссабонской арене «Да Луш» победила «ПСЖ» — 1:0).

Домашний стадион сборной Турции (кстати, самая крупная арена страны) был открыт в 2002 году и назван в честь основателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка. Здесь проходили крупные соревнования по легкой атлетике и концерт группы U2. В разные годы на «Ататюрке», возведение которого обошлось в 140 млн долларов, свои домашние матчи проводили три стамбульских клуба — «Галатасарай» (в сезоне-2003/2004), «Истанбул Башакшехир» (в 2007—2014 годах) и «Бешикташ» (в 2013—2016-м).

Призовые от УЕФА

Каждый из 32 клубов группового этапа Лиги чемпионов получил по 15,25 млн евро (14,5 млн в качестве начальной выплаты и 750 тысяч в виде дополнительной). Бонус за каждую победу на групповом этапе составлял 2,7 млн евро, за ничью — 900 тысяч. Неиспользованные средства (0,9 млн с каждой ничьей) суммируются и перераспределяются среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.

Участникам плей-офф за выход в 1/8 финала выплатят по 9,5 млн евро, за ¼ финала — по 10,5 млн, за ½ финала — по 12 млн, за выход в финал — по 15 млн. Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 млн евро.

Также участникам ЛЧ произведены выплаты на основе рейтинга клубов. Сумма в 585 млн евро разбита на «доли коэффициентов» (каждая доля — 1,108 млн евро). Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 млн), клуб с наивысшим рейтингом — 32 доли (35,46 млн).

Главный трофей Лиги чемпионов

Кубок Лиги чемпионов представляет собой серебряную амфору с золотым покрытием внутри. Высота трофея — 73,5 см, вес — 7,5 кг, номинальная стоимость — 10 тысяч швейцарских франков (примерно 10 тысяч долларов).

На задней стенке кубка выгравированы названия клубов, становившихся его обладателями в разные годы. Изготовитель трофея — швейцарский ювелир Юрг Штадельманн.

Кстати, нынешний кубок уже шестой по счету. Согласно правилу, введенному в сезоне-1968/1969, клуб, который выиграл трофей в общей сложности пять раз или трижды подряд, мог оставить его у себя на вечное пользование. Однако в 2009 году это правило претерпело изменения (вручается копия). Собственный оригинальный кубок есть у «Реала», «Аякса», «Баварии», «Милана» и «Ливерпуля».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» и «Шахтер» узнали возможных соперников в 1/16 финала Лиги Европы.

Фото uefa.com

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