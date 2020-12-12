«Динамо» в скандальном матче с двумя удалениями и пенальти не смогло обыграть «Колос»: видеообзоры игр УПЛ

В субботу, 12 декабря, продолжилась игровая программа 13-го тура чемпионата Украины по футболу, которым завершается осенняя часть сезона на отечественной арене.

Чемпионат Украины. 13-й тур

«Динамо» (Киев) — «Колос» (Коваливка) — 2:2 (Цыганков, 74, с пенальти, 84 — Селезнев, 49, с пенальти, Антюх, 87). На 54-й минуте удален Шепелев («Динамо»), а на 70-й — Максименко («Колос»). Молодежные команды — 5:0.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Сирота (Караваев, 46), Попов, Миколенко, Шапаренко (Леднев, 90+5), Андриевский (Сидорчук, 64), Шепелев, Цыганков, Супряга (Вербич, 46), Родригес (Гармаш, 46).

«Ворскла» (Полтава) — «Минай» — 1:1 (Кравчук, 63 — Нуриев, 14). Молодежные команды — 4:1.

11 декабря (пятница)

«Олимпик» (Донецк) — «Львов» — 1:1 (Романовский, 76 — Кравчук, 56). Молодежные составы — 0:4.

На клубном стадионе имени Валерия Лобановского «Динамо» принимало «Колос» из Коваливки. Киевляне, на неделе победившие «Ференцварош» и вышедшие в плей-офф Лиги Европы, подходили к поединку единоличными лидерами. Вот только сохранить преимущество над «Шахтером» в три очка «бело-синим» не удалось.

При этом поединок получился довольно скандальным. В первом тайме арбитр мог удалять Селезнева за прыжок в ноги Шапаренко, но ограничился лишь предупреждением, а вскоре после перерыва решил после просмотра видеоповтора удалить в составе киевлян Шепелева, расценив фол полузащитника как грубое игровое нарушение. К этому моменту динамовцы уже уступали в счете. При подаче с углового Миколенко локтем зацепил Селезнева, и сам же пострадавший реализовал пенальти — 0:1. Для форварда этот гол стал 116-м в чемпионатах Украины, и еще приблизил его к голеадорскому рекорду Сергея Реброва и Максима Шацких, имеющих по 123 забитых мяча.

Впрочем, в середине тайма рефери уравнял составы, удалив в составе «Колоса» Максименко, который при помощи фола не дал Вербичу выйти один на один с вратарем. А вскоре «Динамо» и вовсе сравняло счет. Автор реализованного пенальти Селезнев «заработал» уже 11-метровый в свои ворота, который четко реализовал Цыганков — 1:1.

В оставшееся время «бело-синие» бросили все силы вперед, «Колос» же даже не помышлял о выходах в атаку. Подопечные Мирчи Луческу, казалось, смогли забить победный мяч, когда Цыганков доправил мяч в ворота после двух подряд невероятных сейвов вратаря «Колоса», парировавшего выстрелы Гармаша и Вербича с близкого расстояния. К слову, этот гол стал для Виктора восьмым в сезоне, что позволило ему догнать в бомбардирской гонке иранца Шахаба из «Олимпика». Но буквально в следующей же атаке форвард ковалевцев Антюх совершил головокружительный рейд с правого фланга до штрафной, ударил с дальнего расстояния, и мяч, зацепив ногу Миколенко, влетел в угол ворот.

В итоге, боевая ничья — 2:2, которая дает «Шахтеру» шанс сократить отставание от «Динамо» до одного очка.

В Полтаве местная «Ворскла» не смогла обыграть новичка премьер-лиги — «Минай». Пропустив уже в начале первого тайма, полтавчане забили дважды еще до перерыва, но в обоих случаях арбитр взятие ворот не засчитал из-за офсайда. Впрочем, во втором тайме «Ворскле» все же удалось забить «легитимный» мяч и уйти на зимний перерыв в топ-пятерке.

Положение команд:

1. «Динамо» — 30 очков (13 матчей);

2. «Шахтер» — 26 (12);

3. «Десна» — 20 (12);

4. «Ворскла» — 20 (13);

5. «Колос» — 18 (13);

6. «Олимпик» — 17 (12);

7. «Заря» — 17 (11);

8. «Александрия» — 16 (12);

9. «Мариуполь» — 16 (12);

10. «Ингулец» — 11 (12);

11. «Минай» — 10 (12);

12. «Днепр-1» — 8 (12);

13. «Львов» — 9 (12).

14. «Рух» — 6 (12).

Бомбардиры: 8 мячей — Захедитабар Шахаб («Олимпик»), Виктор Цыганков («Динамо»); 6 — Анатолий Нуриев («Минай»); 5 — Владислав Кулач («Ворскла»), Владислав Кочергин («Заря»), Филипп Будковский («Десна»), Евгений Селезнев («Колос»); 4 — Виктор Коваленко, Алан Патрик (оба — «Шахтер»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Александр Гладкий («Заря»), Младен Бартулович («Ингулец»), Артем Громов («Ворскла»).

В рамках 13-го тура также будут сыграны следующие матчи: «Рух» — «Днепр-1» (12 декабря), «Ингулец» — «Шахтер», «Десна» — «Мариуполь», «Александрия» — «Заря».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Милевский хотел бы завершить в одном из украинских клубов.

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