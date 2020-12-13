Фергюсон — Оливейра: полное видео боя UFC 256

В ночь на воскресенье, 13 декабря, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 256, в соглавном бою которого встретились легковесы американец Тони Фергюсон и бразилец Чарльз Оливейра. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу Оливейре — 30:26, 30:26, 30:26. В ходе боя бразилец нанес 112 ударов, из которых 86 были точными (76,8%), а Фергюсон — 49 ударов с точностью 53,1% (26).

Отметим, что для 31-летнего бразильца этот успех стал 30-м в карьере (при восьми поражениях). А вот 36-летний Фергюсон, в свое время претендовавший на поединок с Хабибом, проиграл пятый и второй кряду бой из 30. Как известно в мае американец уступил Джастину Гэтжи в дуэли за титул временного чемпиона легкого веса.

Кстати, в конце первой пятиминутки Оливейра поймал Фергюсона на рычаг локтя, однако Тони не сдался. «Тони Фергюсон не человек», — отреагировали в UFC на неимоверное терпение американца.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб Нурмагомедов уверенно победил Джастина Гэйтжи и завершил карьеру в UFC.

Фото Twitter UFC

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