Дом обладателя «Золотого мяча» Паоло Росси ограбили во время его похорон

Легендарного чемпиона мира в составе сборной Италии Паоло Росси, скончавшегося в 64 года от рака легких, похоронили накануне в Виченце.

Как сообщает Football Italia, во время похорон дом обладателя «Золотого мяча» в сельской местности был ограблен. Преступники украли личные вещи, в том числе часы футболиста и несколько сотен евро наличными. Вандалы не пощадили даже комнаты дочерей Росси, которым 11 и 8 лет. К счастью, самые ценные вещи, связанные с карьерой бывшего футболиста, не были украдены. По информации издания, жена Росси Федерика обнаружила пропажу после того, как вернулась с похорон.

Проститься с Росси пришли тысячи итальянцев. Гроб с телом сначала находился на стадионе «Ромео Менти» в Виченце, а затем был доставлен в собор Дуомо ди Виченца. У входа в собор вместо фотографии Росси висела большая копия первой полосы Gazzetta dello Sport после легендарной победы сборной Италии на чемпионате мира 1982 года. Гроб с телом футболиста несли его сын и товарищи по чемпионской команде. После отпевания Паоло Росси кремировали.

За годы игровой карьеры форвард выступал за «Ювентус», «Комо», «Виченцу», «Перуджу», «Милан» и «Верону». Однако именно как герой Италии Росси вписал свое имя в учебники истории на чемпионате мира 1982 года. Всего в 48 играх за сборную Италии нападающий забил 20 мячей, шесть из которых на пути к трофею 1982 года. После завершения карьеры Паоло Росси работал экспертом на телевидении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у футболиста сборной Англии Харри Кейна угнали дорогой внедорожник.

Фото Getty Images, Instagram

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