Матч «Ингулец» — «Шахтер» отменен

Поединок 13-го тура чемпионата Украины по футболу между «Ингульцрм» из Петрово и донецким «Шахтером», который должен был состояться, в воскресенье, 13 декабря, в Кропивницком, отменен из-за неготовности футбольного поля на стадионе «Зирка» (в городе пошел дождь при минусовой температуре, а подогрев поля не был включен и газон даже не накрыли защитной пленкой).

Такое решение принял арбитр встречи Дмитрий Кривушкин из Харькова. Утром в день игры рефери вместе с ассистентами специально вышли на поле в бутсах, чтобы убедиться — поле превратилось в каток, сообщает телеканал «Футбол».

Теперь новичку премьер-лиги грозит техническое поражение. Если вина «Ингульца» будет доказана, то «Шахтер», не выходя на поле, наберет три очка и перед зимним перерывом сократит отставание от лидирующего «Динамо» до одного пункта. Правда, есть вариант провести поединок в другую дату при условии, что на это согласятся обе команды и официальный транслятор УПЛ.

Отметим, что команда Луиша Каштру накануне прилетела в Кропивницкий без травмированных Исмаили, Малышева, Корниенко, Коноплянки, Мораеса и Фернандо, также вне заявки остались Кривцов, Тайсон и Вакула.

«Шахтер» прилетел в Кропивницкий, но на поле так и не выйдет

Напомним, что единственная встреча «Шахтера» и «Ингульца» состоялась в финале Кубка Украины-2018/2019, когда дончане разгромили в ту пору еще представителя первой лиги — 4:0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в скандальном поединке чемпионата страны упустило победу над «Колосом».

Фото ФК «Шахтер»

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