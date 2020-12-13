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Спорт

Красавица Билодид рассталась с футболистом «Динамо»

14:01 13 декабря 2020
Денис Попов и Дарья Билодид

Футболист киевского «Динамо» Денис Попов, ставший в прошлом году в составе сборной Украины чемпионом мира U20, и знаменитая дзюдоистка, красавица Дарья Билодид, расстались. Ранее они отписались друг от друга в Instagram, а теперь факт прекращения отношений подтвердил сам Денис.

Отвечая на вопрос Yellow, почему они отписались друг от друга в соцсети, 21-летний футболист ответил: «Вы лучше у нее спросите». Когда же Попова спросили: «Сейчас вы пара или нет?», динамовец сказал: «Нет».

Напомним, что о романе Дениса Попова и Дарьи Билодид стало известно в сентябре, когда пара посетила презентацию документального фильма о самой юной в истории двукратной чемпионке мира по дзюдо «Анаконда».

Позже Денис своеобразно признавался Дарье в любви, предпочитая после тренировок водичку с изображением своей девушки.

Отметим, что Билодид, которой 10 октября исполнилось 20 лет, ранее встречалась с итальянским дзюдоистом, олимпийским чемпионом Фабио Базиле. Они разошлись весной 2019 года. А Попов жил с подругой Анастасией, их пара распалась весной 2020-го.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины Артем Кравец сошелся с женой.

Фото JetSetter.ua, Instagram

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