Футболист побрил налысо президента клуба после выхода в плей-офф Лиги Европы

Президент бронзового призера чемпионата Австрии «Вольфсбергера» Дитмар Риглер проиграл пари футболистам команды и побрился налысо. «Приговор» в исполнение привел вратарь Александер Кофлер (на фото в заголовке с боссом клуба).

Как выяснилось, босс клуба поспорил с игроками на выход в плей-офф Лиги Европы. Риглер сомневался, что команде удастся выйти из группы, в которой, кроме «Вольфсбергера», играли также российский ЦСКА, хорватское «Динамо» (Загреб) и голландский «Фейеноорд». Однако австрийский клуб, обыграв в последнем матче голландцев (1:0), набрал 10 очков и вышел в плей-офф Лиги Европы со второго места в группе и теперь может стать в 1/16 финала соперником донецкого «Шахтера».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Фото GEPA, ФК «Вольфсбергер»

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