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Спорт

Изувечил брата: футболист сборной Нидерландов арестован за поножовщину

18:01 13 декабря 2020
Квинси Промес

Футболист «Аякса» и соперника Украины в группе Евро-2020 сборной Нидерландов Квинси Промес, который накануне отыграл весь поединок чемпионата страны против «Зволле» и забил гол, утром в воскресенье, 13 декабря, арестован полицией, сообщает De Telegraaf.

28-летнего форварда, которого пару лет назад задержали на Ибице за избиение жены, подозревают в нанесении тяжких ножевых ранений двоюродному брату. Как оказалось, инцидент с участием игрока сборной Нидерландов произошел еще в конце июля во время семейной вечеринки. В разгар гулянья Промес по неизвестным причинам серьезно поссорился с родственником, которого в итоге несколько раз ударил ножом. Только вмешательство других гостей помогло избежать худшего.

Сообщается, что пострадавший среди прочих повреждений получил серьезную травму колена. Мужчина сообщил о нанесении ножевых ранений месяц назад, после чего было начато расследование, приведшее к аресту. При этом неизвестно, почему Промеса не взяли под стражу раньше. За подобное преступление предусмотрено тюремное заключение сроком до четырех лет.

Арест игрока подтвердил официальный представитель полиции Джелмер Гирдс. Промес сейчас находится в изоляторе, где сможет пробыть до трех дней. После этого срок предварительного заключения может быть продлен.

В этом сезоне форвард провел за «Аякс» 12 матчей в чемпионате Нидерландов и забил пять мячей. Также он выступал за «Гоу Эхед Иглз», «Твенте», российский «Спартак» (лучший бомбардир-легионер в истории клуба) и «Севилью». В футболке сборной Нидерландов Квинси Промес, трансферная стоимость которого оценивается в 17,5 млн евро, сыграл 40 поединков, семь раз поразив ворота соперников.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшему украинскому футболисту Василию Василенко дали в России 12 лет тюрьмы за шпионаж.

Фото knvb. nl

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