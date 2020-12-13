«Десна» победила в Киеве, гарантировав себе отпуск в топ-тройке: видеообзор матча УПЛ

В воскресенье, 13 декабря, продолжилась программа последнего в уходящем году, 13-го, тура чемпионата Украины по футболу. Как известно, матч «Ингулец» (Петрово) — «Шахтер» (Донецк) не состоялся из-за неготовности поля в Кропивницком, и команде Сергея Лавриненко грозит техническое поражение.

Чемпионат Украины. 13-й тур

13 декабря (воскресенье)

«Десна» (Чернигов) — «Мариуполь» — 2:0 (Картушов, 50, Хлебас, 56). Молодежные составы — 2:2.

Команда Александра Рябоконя не стала шутить с природными катаклизмами и заранее перенесла матч против «Мариуполя» на столичный «Олимпийский». В предыдущих четырех встречах с приазовцами в рамках УПЛ «Десна» неизменно побеждала (с общим счетом — 14:1!). Выиграли парни из Чернигова и в пятый раз. Причем автор первого мяча Картушов поразил ворота… своей бывшей команды, а Хлебас отметился точным ударом в УПЛ впервые с 8 декабря 2019 года.

Добавим, что шестая в сезоне победа гарантировала «Десне» «зимовку» на третьем месте в турнирной таблице премьер-лиги. Правда, 16 декабря подопечным Александра Рябоконя еще предстоит на столичном стадионе имени Валерия Лобановского игра 1/8 финала Кубка Украины против «Зари».

12 декабря (суббота)

«Динамо» (Киев) — «Колос» (Коваливка) — 2:2 (Цыганков, 74, с пенальти, 84 — Селезнев, 49, с пенальти, Антюх, 87). На 54-й минуте удален Шепелев («Динамо»), а на 70-й — Максименко («Колос»). Молодежные команды — 5:0.

«Ворскла» (Полтава) — «Минай» — 1:1 (Кравчук, 63 — Нуриев, 14). Молодежные команды — 4:1.

«Рух» (Львов) — «Днепр-1» (Днепр) — 4:1 (Федорчук, 4, 36, Кухаревич, 45, Климчук, 86 — Сваток, 84). Молодежные команды — 3:1.

11 декабря (пятница)

«Олимпик» (Донецк) — «Львов» — 1:1 (Романовский, 76 — Кравчук, 56). Молодежные составы — 0:4.

Положение команд:

1. «Динамо» — 30 очков (13 матчей);

2. «Шахтер» — 26 (12);

3. «Десна» — 23 (13);

4. «Ворскла» — 20 (13);

5. «Колос» — 18 (13);

6. «Олимпик» — 17 (12);

7. «Заря» — 17 (11);

8. «Александрия» — 16 (12);

9. «Мариуполь» — 16 (13);

10. «Ингулец» — 11 (12);

11. «Минай» — 10 (12);

12. «Рух» — 9 (13);

13. «Львов» — 9 (12).

14. «Днепр-1» — 8 (12).

Бомбардиры: 8 мячей — Захедитабар Шахаб («Олимпик»), Виктор Цыганков («Динамо»); 6 — Анатолий Нуриев («Минай»); 5 — Владислав Кулач («Ворскла»), Владислав Кочергин («Заря»), Филипп Будковский («Десна»), Евгений Селезнев («Колос»); 4 — Виктор Коваленко, Алан Патрик (оба — «Шахтер»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Александр Гладкий («Заря»), Младен Бартулович («Ингулец»), Артем Громов («Ворскла»).

В рамках 13-го тура в воскресенье, 13 декабря, также состоится поединок «Александрия» — «Заря».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию жеребьевки плей-офф Лиги Европы, по итогам которой «Динамо» и «Шахтер» узнают соперников.

Фото ФК «Десна»

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