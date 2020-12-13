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Спорт

Малиновский забил гол-красавец в чемпионате Италии

19:26 13 декабря 2020
Руслан Малиновский

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский отметил свое возвращение в «основу» после перенесенного коронавируса голом-красавцем, ставшим для него дебютным в сезоне.

В воскресенье, 13 декабря, в домашнем матче чемпионата Италии против «Фиорентины» украинец на 55-й минуте шикарно «выстрелил со штрафного (Руслана заменили на 74-й минуте), а его команда разгромила соперника — 3:0. При этом именно Малиновского признали лучшим игроком встречи по версии SofaScore.

Отметим, что «Аталанта», пробившаяся в плей-офф Лиги чемпионов, с 17 очками занимает в турнирной таблице серии А восьмое место, имея при этом одну игру в запасе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как Руслан Малиновский переносил заражение COVID-19.

Фото Twitter ФК «Аталанта»

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