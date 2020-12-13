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Спорт

Украинский супертяжеловес Сиренко завоевал пояс WBC Asia

22:23 13 декабря 2020
Владислав Сиренко&nbsp;— Константин Довбыщенко

В воскресенье, 13 декабря, в рамках шоу бокса под эгидой ULions Boxing Promotion в Киеве состоялся бой за пояс WBC Asia в супертяжелом весе, в котором сошлись два наших соотечественника Владислав Сиренко (15 побед, 13 из них — нокаутом) и Константин Довбыщенко (7 побед, 4 из них — нокаутом, 9 поражений, 1 ничья).

Несмотря на то, что харьковчанин Довбыщенко оказал очень даже достойное сопротивление, Сиренко с рассечением все же выиграл 10-раундовый поединок единогласным решением судей — 97:94, 96:95, 98:93 и завладел поясом.

Кстати, выход Сиренко на бой смотрелся эффектно.

Напомним, что непобедимый киевлянин Владислав Сиренко владеет также титулами WBF International, German International и EBP в супертяжелом весе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владислав Сиренко в первом раунде избил в кровь чемпиона Италии.

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