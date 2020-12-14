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Спорт

Второй за месяц: футболист сборной ЮАР погиб в автокатастрофе

9:14 14 декабря 2020
Мочека Мадиша

Футболист сборной ЮАР Мочека Мадиша погиб в автомобильной катастрофе близ Йоханнесбурга, информирует пресс-служба Федерации футбола Южной Африки.

Сообщается, что после столкновения машина, в которой находились 25-летний игрок и еще один погибший, загорелась.

«Это ужасно: такой многообещающий футболист потерял жизнь таким образом. Покойный Мадиша всегда был улыбчивым, скромным и был первым, кто приезжал на тренировки, отсюда и статус восходящей звезды. Это печальная новость для футбола, для его семьи, клуба и футбольного сообщества в целом. Мы опустошены. Мои глубочайшие соболезнования», — заявил главный тренер сборной ЮАР Молефи Нтсеки.

«Я все еще пытаюсь выяснить, что на самом деле произошло, но это ужасная новость для футбола», — сказал Дэнни Джордан, президент Федерации футбола Южной Африки.

Центральный защитник Мадиша, выступавший на родине за клуб «Мамелоди Сандаунc», провел за сборную ЮАР 12 матчей (один гол).

К сожалению, это уже вторая трагедия в южноафриканском футболе за последний месяц. 23 ноября в ДТП погиб 33-летний защитник сборной ЮАР Анеле Нгконгка, в активе которого было 53 поединка в составе национальной команды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист сборной Ливана Мохаммед Атви стал жертвой шальной пули во время похорон.

Фото Press Association

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