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Спорт

«Мама миа»: невеста Роналду потешила новогодними фото в ярко-красном белье

11:03 14 декабря 2020
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Пока форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду забивал два гола с пенальти в матче чемпионата Италии против «Дженоа» (3:1), его возлюбленная Джорджина Родригес показала, что в их доме уже вовсю ощущается приближение Рождества и Нового года.

Мать младшей дочери футболиста, у которой более 22 миллионов подписчиков в Instagram, разместила парочку своих свежих фото в ярко-красном белье на фоне сияющей огнями елки.

«Любовь к себе — это начало вечной любовной истории», — философски подписала снимки Джорджина.

Кстати, даже сам Роналду, подаривший ранее Джорджине по случаю помолвки дорогущее кольцо с бриллиантом, прокомментировал эту красоту: «Мама миа».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джорджина Родригес бросила вызов Ким Кардашьян пикантными фото.

Фото Instagram

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