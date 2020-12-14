Умер знаменитый футбольный тренер Жерар Улье

Утром в понедельник, 14 декабря, спустя три недели после операции на сердце в возрасте 73 лет скончался знаменитый экс-тренер «Ливерпуля», «Лиона» и сборной Франции Жерар Улье, сообщает lequipe.fr.

Напомним, что Улье, никогда не игравший на профессиональном уровне (работал учителем английского языка) сделал себе имя, тренируя «Ливерпуль». За шесть лет, проведенных на «Энфилде», Жерар добыл шесть трофеев — Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок страны, а еще дважды Кубок английской лиги (плюс «серебро» и «бронзу» АПЛ).

Француз и его знаменитый подопечный Стивен Джеррард

На родине Жерер Улье трижды побеждал в чемпионате Франции — с «ПСЖ» и «Лионом» (два раза), а также тренировал сборную страны.

Кроме того, в тренерской карьере специалиста значится работа с юношеской сборной Франции («золото» чемпионата Европы), «Лансом» и «Астон Виллой». Кстати, в 2008 году Жерар Улье едва не возглавил киевское «Динамо» (контракт якобы уже был подписан, но проблемы со здоровьем и просьба жены не позволили французу перебраться в Украину).

К слову, 13 октября 2001 года во время матча «Ливерпуля» у француза случилось расслоение аорты, и врачи едва успели его спасти. С тех пор Улье находился под постоянным медицинским контролем. В 2011 году он завершил карьеру по настоянию докторов.

За вклад в развитие французского футбола Улье в 2002 году награжден орденом Почетного легиона, а спустя год за заслуги перед британским футболом тренер наряду со своим коллегой-соотечественником и другом Арсеном Венгером был удостоен ордена Британской империи.

В 2003 году Жерара Улье и Арсена Венгера наградили орденом Британской империи

«О нет! Жерар Улье скончался. Один из самых умных, добрых и милых людей в футболе», — отреагировал на смерть тренера в Twitter знаменитый экс-футболист cборной Англии Гари Линекер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный футболист Диего Марадона умер в 60 лет.

Фото Getty Images

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