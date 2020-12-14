Двух фанатов из России посадили во Франции за жуткий инцидент на Евро-2016

В понедельник, 14 декабря, суд города Экс-ан-Прованс на юге Франции вынес приговор двум российским фанатам, участникам массовой драки в центре Марселя перед матчем Евро-2016 Англия — Россия.

Водителя грузовика и учителя физкультуры из России признали виновными в нападении на английских фанатов, приговорив 34-летнего Михаила Ивкина к трем годам лишения свободы, а 33-летнего Павла Косова — к 10 годам, сообщает sport24. При этом генеральный прокурор Франции просил для Косова 15 лет тюрьмы и запрет на въезд в страну, а для Ивкина — 5 лет заключения с дальнейшим лишением права въезда во Францию.

Напомним, что в результате беспорядков 11 июня 2016 года в Марселе один из пострадавших от молодчиков — 51-летний Эндрю Баше из Портсмута — получил множественные переломы, а также травму мозга, из-за которой его поместили в искусственную кому. Позже англичанина частично парализовало.

Россияне находились в тюрьме Бометт с февраля 2018 года. Косов был арестован в Кельне, а Ивкин в Мюнхене, по пути в Испанию на матч между «Атлетиком» из Бильбао и московским «Спартаком». Их удалось идентифицировать после полуторагодового совместного расследования французов и британцев.

К слову, полицейский, которому приписывают помощь в спасении жизни Баше в 2016 году, описывал драку как сцену из зомби-фильма. По его словам, около 150 российских хулиганов были вооружены металлическими прутьями и четко обучены боевым действиям.

По словам адвоката Ивкина Жюльена Пинелли, его подзащитный, получивший трехлетний срок, сможет выйти на свободу в ближайшее время и вернуться в РФ. При этом ему на 10 лет запретили въезд во Францию.

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