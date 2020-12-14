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Спорт

Бой Усик — Джошуа: промоутер украинца назвал возможные сроки

18:07 14 декабря 2020
Александр Усик и Энтони Джошуа

Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18 побед, 13 из них — нокаутом) Александр Красюк сообщил, когда может состояться бой его подопечного с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение), который в прошлые выходные нокаутировал на «Уэмбли Арене» болгарина Кубрата Пулева (28 побед, 14 из них — нокаутом, 2 поражения).

«Мое предсказание, мой план и наша стратегия — устроить бой Джошуа с Усиком в апреле или мае 2021 года. WBO обладает влиянием, чтобы заставить чемпиона провести обязательную защиту. Конечно, все хотят увидеть бой Джошуа — Фьюри, но я сомневаюсь, что он состоится в ближайшее время.

Я не обсуждал с Усиком выступление Джошуа в бою с Пулевым, но должен признать, что Энтони выглядел вполне убедительно", — заявил Александр Красюк в интервью Sky Sports.

Кстати, чемпион WBC Тайсон Фьюри (30 побед, 21 из них — нокаутом, 1 поражение) считает, что команда Джошуа примет решение оставить пояс WBO вакантным, и Энтони не будет драться с Усиком.

«Я наблюдал за боем Джошуа — Пулев и был очень впечатлен тем, что он сделал. Затем поединок подошел к концу, и они дали интервью: публика хотела услышать, что он будет драться со мной, но Джошуа уклонился от вопроса. Честно говоря, было немного обидно. Отрасти яйца и подпиши контракт, большой мальчик. Но будем надеяться, что этот бой состоится, я готов принять его, я не знаю, готовы ли они.

Александр Усик — обязательный претендент, но если этот пояс должен быть освобожден, я уверен, что они сделают это, чтобы устроить самый большой бой нашего поколения. Давайте устроим фанатам поединок, который они действительно хотят видеть", — сказал Тайсон Фьюри в интервью Good Morning Britain.

Напомним, что ранее Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух поединков в 2021 году.

Ранее Усик рассказал о «драках» с сыновьями и с кем разговаривает на украинском языке.

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