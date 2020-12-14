В воротах — Яшин, в полузащите — Пеле и Марадона: France Football назвал сборную мира всех времен

Авторитетное издание France Football, которое в этом году впервые не определяет обладателя «Золотого мяча», в понедельник, 14 декабря, обнародовало состав символической сборной мира всех времен.

По итогам голосования 140 журналистов ведущих мировых СМИ в «команду мечты» вошли 11 лучших из 90 претендентов, среди которых был экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Советского Союза Олег Блохин. Причем Пеле и недавно умершего Диего Марадону (на фото в заголовке) авторитетное издание отрядило в… полузащиту (игровая схема — 3−4--3):

вратарь — Лев Яшин (СССР);

защитники — Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Кафу (Бразилия);

полузащитники оборонительного плана — Лотар Маттеус (Германия), Хави (Испания);

атакующие полузащитники — Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия);



нападающие — Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина), Роналдо (Бразилия).

«Очень приятно, — цитирует вдову удостоившегося признания экс-голкипера сборной Советского Союза Льва Яшина Валентину Яшину championat.com. — Спасибо вам за сообщение. Молодежь-то уже и не знает, 30 лет прошло, как он умер. Да и до этого он уже не играл. Наверно, благодаря таким новостям и стоит его помнить».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Шевченко претендует на звание лучшего футболиста XXI века.



Фото Twitter France Football

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