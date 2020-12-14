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Спорт

УЕФА утвердил календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

20:01 14 декабря 2020
Жеребьевка Лиги чемпионов

УЕФА через несколько часов после состоявшейся в Ньоне жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов утвердил расписание матчей. Первые поединки состоятся 16 февраля на аренах Барселоны и Лейпцига.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первые матчи

16 февраля (вторник)

«Барселона» — «ПСЖ»

«Лейпциг» — «Ливерпуль»

17 февраля (среда)

«Порту» — «Ювентус»

«Севилья» — «Боруссия» Д.

23 февраля (вторник)

«Лацио» — «Бавария»

«Атлетико» — «Челси»

24 февраля (среда)

«Боруссия» М. — «Манчестер Сити»

«Аталанта» — «Реал»

Ответные матчи

9 марта (вторник)

«Ювентус» — «Порту»

«Боруссия» Д. — «Севилья»

10 марта (среда)

«ПСЖ» — «Барселона»

«Ливерпуль» — «Лейпциг»

16 марта (вторник)

«Манчестер Сити» — «Боруссия» М.

«Реал» — «Аталанта»

17 марта (среда)

«Бавария» — «Лацио»

«Челси» — «Атлетико»

Отметим, что жеребьевка четвертьфинальных пар Лиги чемпионов состоится 19 марта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в 1/16 финала Лиги Европы.

Фото uefa.com

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