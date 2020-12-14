УЕФА утвердил календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
УЕФА через несколько часов после состоявшейся в Ньоне жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов утвердил расписание матчей. Первые поединки состоятся 16 февраля на аренах Барселоны и Лейпцига.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Первые матчи
16 февраля (вторник)
«Барселона» — «ПСЖ»
«Лейпциг» — «Ливерпуль»
17 февраля (среда)
«Порту» — «Ювентус»
«Севилья» — «Боруссия» Д.
23 февраля (вторник)
«Лацио» — «Бавария»
«Атлетико» — «Челси»
24 февраля (среда)
«Боруссия» М. — «Манчестер Сити»
«Аталанта» — «Реал»
Ответные матчи
9 марта (вторник)
«Ювентус» — «Порту»
«Боруссия» Д. — «Севилья»
10 марта (среда)
«ПСЖ» — «Барселона»
«Ливерпуль» — «Лейпциг»
16 марта (вторник)
«Манчестер Сити» — «Боруссия» М.
«Реал» — «Аталанта»
17 марта (среда)
«Бавария» — «Лацио»
«Челси» — «Атлетико»
Отметим, что жеребьевка четвертьфинальных пар Лиги чемпионов состоится 19 марта.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в 1/16 финала Лиги Европы.
Фото uefa.com19
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