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Спорт

Соперник сборной Украины в квалификации на ЧМ-2022 назначил нового тренера

10:56 15 декабря 2020
Талгат Байсуфинов

Сборная Казахстана, соперник украинской команды в отборе на чемпионат мира-2022, получила нового главного тренера.

На смену чеху Михалу Билеку, отправленному в отставку после завершения розыгрыша Лиги наций, пришел 52-летний специалист Талгат Байсуфинов. К слову, новый наставник уже работал с национальной командой страны, возглавляя ее в отборочном турнире на ЧМ-2018, а до этого плодотворно трудился в местных «Иртыше» и «Акжайыке».

Добавим, что во втором розыгрыше Лиги наций сборная Казахстана заняла последнее место в своей группе дивизиона С, и теперь будет бороться за сохранение прописки в нем. Что касается отбора на ЧМ-2022, то казахи, попавшие в группу к Франции, Украине, Боснии и Герцеговине и Финляндии, проведут первый матч 28 марта 2021-го, когда к ним в гости приедут действующие чемпионы мира французы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Юрген Клопп, получив награду лучшему тренеру года, извинился перед наставником «Баварии» Ханси Фликом.

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