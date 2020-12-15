Легионер «Динамо» осчастливил работницу столичного ЗАГСа

Полузащитник «Динамо» Жерсон Родригес, у которого в конце ноября родился сын от украинской теннисистки Ольги Янчук, сделал счастливой еще как минимум одну украинскую женщину.

Люксембургский футболист заявился в один из столичных ЗАГСов, чтобы зарегистрировать новорожденного, и попал к работнице учреждения Виктории, являющейся страстной фанаткой киевского клуба.

«Имела честь познакомиться и зарегистрировать рождение сыночка суперклассной пары, мегапозитивным и общительным люксембугскому футболисту, полузащитнику ФК „Динамо“ Киев Родригес Жерсон и украинской теннисистке Янчук Ольге. Спасибо Вам большое!!! Вы сделали мой день и все последующие))))) Родригес Жерсон Джуниор, рости здоровеньким и крепким малышом, продолжением спортивной династии!!!» — написала Виктория на своей странице в Instagram, похваставшись и подарком от футболиста.

Отметим, что в нынешнем сезоне Родригес сыграл за «Динамо» 18 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча. Также в составе национальной сборной Жерсон, трансферная стоимость которого оценивается в 1,5 млн евро, провел пять матчей в дивизионе С Лиги наций и забил один мяч.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Сергей Ребров привез из Турина в подарок своему сыну футболку Криштиану Роналду.

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