27.71 / 27.94 33.49 / 33.90
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Когда гололед в радость: хоккеист сборной Украины устроил тренировку прямо во дворе дома

17:01 15 декабря 2020
Андрей Михнов

Форвард столичного «Сокола» и сборной Украины Андрей Михнов извлек выгоду из ледяного дождя, который прошел в Киеве и окрестностях, превратив дороги и тротуары в ледяной каток.

Чтобы не ехать на тренировку, хоккеист устроил себе индивидуальное занятие… прямо во дворе дома. Причем все было организовано «по-серьезному» — в майке национальной команды и с клюшкой наперевес.

«Фух, хорошая тренировка!» — подвел Андрей итог своему занятию на видео, которое было опубликовано на Youtube-канале Украинской хоккейной лиги (УХЛ).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хоккеист венгерского клуба «МАК Уйбуда» разбил защитное стекло, празднуя заброшенную шайбу.

141

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
екатерина марченко

Невестка Оксаны Марченко покрасовалась в полупрозрачном свадебном платье

Назар Грабар

Второму ребенку Лободы «нашли настоящего отца»

Машина сожжена

Под Одессой зверски убили женщину-таксиста

Садальский рассказал о позоре на прощании с Гафтом

Садальский рассказал о позоре на прощании с Гафтом

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер