Когда гололед в радость: хоккеист сборной Украины устроил тренировку прямо во дворе дома

Форвард столичного «Сокола» и сборной Украины Андрей Михнов извлек выгоду из ледяного дождя, который прошел в Киеве и окрестностях, превратив дороги и тротуары в ледяной каток.

Чтобы не ехать на тренировку, хоккеист устроил себе индивидуальное занятие… прямо во дворе дома. Причем все было организовано «по-серьезному» — в майке национальной команды и с клюшкой наперевес.

«Фух, хорошая тренировка!» — подвел Андрей итог своему занятию на видео, которое было опубликовано на Youtube-канале Украинской хоккейной лиги (УХЛ).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хоккеист венгерского клуба «МАК Уйбуда» разбил защитное стекло, празднуя заброшенную шайбу.

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