Названо условие, при котором Усик разрешит Джошуа провести бой с Фьюри

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (24 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение) после успешной защиты своих чемпионских титулов WBA, IBF, WBO и IBО в поединке с болгарином Кубратом Пулевым серьезно настроен на бой с Тайсоном Фьюри.

Впрочем, есть на пути Эй Джея одна преграда — это обязательный претендент по линии WBO украинец Александр Усик, который хочет драться за чемпионские пояса. Правда, есть одно условие, при котором крымчанин готов немного отсрочить свои планы.

«Менеджер украинца Эгис Климас рассказал, что Усик сосредоточен на организации поединка с Энтони Джошуа за титул WBO. Правда, при этом оставляет открытой дверь для заключения щедрого отступного соглашения. Климас подчеркнул, что пока не было никаких переговоров по этому поводу», — сообщил журналист авторитетного издания Sports Illustrated Крис Манникс, ссылаясь на представителя нашего соотечественника.

Напомним, что промоутер украинского боксера Александр Красюк планировал организовать бой Усика с Джошуа в апреле-мае 2021-го. При этом сам британец, несмотря на желание драться с Фьюри, высказал готовность поставить деньги на то, что его бой с Усиком таки состоится в следующем году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тайсон Фьюри отказался от звания лучшего спортсмена года.

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