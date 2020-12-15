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Спорт

Чемпион Англии спровоцировал массовую драку на футбольном поле: видео инцидента

21:00 15 декабря 2020
Данни Дринквотер

Неприятный инцидент произошел в матче молодежных команд английских клубов «Челси» и «Тоттенхэма».

В одном из эпизодов, при счете 2:2, против опытного полузащитника «синих» 30-летнего Данни Дринквотера грубо сфолил на фланге Альфи Девайн. Несмотря на то, что оппонент почти вдвое младше, Дринквотер, ставший чемпионом Англии в составе «Лестера» в 2016-м, не проявил благоразумие, а грубо в ответ ударил по ноге Альфи.

После этого на поле завязалась массовая драка, которую прибежал разнимать даже возобновивший карьеру легендарный голкипер «Челси» 38-летний Петр Чех.

Итогом потасовки стало удаление обоих зачинщиков, Дринквотера и Девайна, а в неполных составах хозяевам удалось забить мяч и одержать победу, позволившую им выйти на первое место в турнирной таблице.

Отметим, что после перехода из «Лестера» в 2017-м карьера Данни в «Челси» не складывается. За три года полузащитник провел за «синих» всего 23 матча во всех турнирах, так и не сумев адаптироваться в новом клубе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в баскетбольном товарищеском матче между «Одессой» и «Тернополем» устроили кулачный бой.

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