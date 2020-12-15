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Спорт

Владимир Кличко следом за братом включен в Международный зал боксерской славы

22:43 15 декабря 2020
Владимир Кличко

Экс-чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко, вместе с братом Виталием вошедший в топ-10 лучших супертяжеловесов-нокаутеров в истории, был включен в Международный зал боксерской славы.

Как ссобщает сайт Boxing Scene, наряду с нашим соотечественником подобной чести были удостоены непобедимые американцы Флойд Мейвезер-младший, Андре Уорд, а также дочь легендарного Мухаммеда Али Лейла. Пока о новых членах Международного зала боксерской славы сообщено виртуально, торжественная же церемония должна пройти 14 июня следующего года в Канастоте (штат Нью-Йорк, США).

«Для меня большая честь быть членом Зала славы. Я так впечатлен преданностью и страстью по отношению к боксу, которая есть у деревни Канастота. Для всех чемпионов большая честь и счастье быть в Зале славы. Это потрясающе», — приводит издание слова Кличко-младшего.

Добавим, что Владимир стал вторым украинцем, включенным в Международный зал боксерской славы. Ранее, в 2018-м, подобной чести был удостоен его старший брат, почетный чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бой Виталия Кличко возглавил топ-5 самых кровавых поединков в истории бокса.

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