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Спорт

По стопам отца: трехлетний сын Макгрегора рвется в единоборства

10:56 16 декабря 2020
Конор Макгрегор с сыном Конором Джеком

Старший ребенок ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, трехлетний Конор Джек, уже в своем возрасте демонстрирует отличные борцовские навыки.

Мальчик занимается под руководством молдавских наставников Альберта и Сергея Пикульских, которые тренируют его отца с 2007 года. «Спасибо за классные борцовские майки. Всегда отличное обучение со специалистами из Молдовы», — написал довольный отец на своей странице в Instagram, видя прогресс своего отпрыска.

Напомним, что в своем поединке против Хабиба Нурмагомедова за титул чемпиона мира в легком весе, который прошел в октябре 2018-го, Конор потерпел поражение как раз после борцовского приема от россиянина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье пройдет 23 января.

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