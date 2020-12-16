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Спорт

Арестованы грабители, вынесшие из дома отца Уэйна Гретцки раритетов на полмиллиона долларов

11:31 16 декабря 2020
Уэйн Гретцки с отцом

Полиция Канады провела масштабное расследование и нашла раритетные экспонаты, украденные из дома Уолтера Гретцки, отца легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки, в канадском Брантфорде.

Как сообщает NHL.com, в ходе операции, которая длилась три месяца, было установлено местонахождение пропавших экспонатов, которые были проданы хоккейным коллекционерам в Канаде. Среди украденного, общая стоимость которого превышала 500 тысяч долларов, были такие раритеты, как игровые клюшки Гретцки, его хоккейная амуниция, а также награды лучшему игроку года.

Правоохранители арестовали и предъявили обвинения 58-летним жителю Оуквилля и жительнице Броквилля в краже, хранении и мошенничестве на сумму более 5 тысяч долларов. Также полиция установила имя человека, который также может иметь отношение к краже клюшки легендарного хоккеиста.

Отметим, что Гретцки отыграл 21 сезон, с 1979-го по 1999-й, в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). За это время легендарный хоккеист, имеющий украинские корни (его бабушка родилась в Тернопольской области), четыре раза завоевал Кубок Стэнли, установил 61 рекорд, некоторые из которых не побиты до сих пор. После завершения карьеры был включен в Зал хоккейной славы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дом обладателя «Золотого мяча» итальянца Паоло Росси был ограблен во время его похорон.

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