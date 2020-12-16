Звездного баскетболиста НБА высмеяли в сети за пухлые щеки и пивной живот

Самый результативный баскетболист трех последних сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс Харден, спустивший за одну ночь в стриптиз-клубе миллион долларов, неприятно удивил своих поклонников уже в профессиональном плане.

На предсезонном матче «Хьюстона», за который он выступает с 2012 года, против «Сан-Антонио» атакующий защитник продемонстрировал всем пухлые щеки и пивной живот, который явно просматривался под майкой у спортсмена.

Естественно, это не могло не остаться незамеченным среди баскетбольных болельщиков. «Интересно, сколько хлебных крошек выпадет, если он потрясет бородой? А сколько блесток от нарядов стриптизерш?», «Мимимишная физическая форма», — писали фанаты.

If he shakes his beard, how many crumbs fall out? And how much stripper glitter? https://t.co/7dWnT2qnK4 — Keith Smith (@KeithSmithNBA) December 16, 2020

А некоторые и вовсе сравнили своего идола с персонажем популярного мультсериала «Симпсоны». «Ракеты, когда встретили Хардена после Вегаса», — гласит подпись под красноречивым кадром.

Примечательно, что, несмотря на не самые лучшие физические кондиции, Джеймс стал третьим по результативности в своей команде (13 очков, 3 подбора и 4 передачи) и помог своей команде одержать победу — 112:98.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Алексей Лэнь будет выступать в составе чемпионов НБА-2019 «Торонто Рэпторз».

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