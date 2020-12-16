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Спорт

На коленях — не значит сдался: футбольный вратарь оригинально отбил пенальти

17:14 16 декабря 2020
Вратарь Альваро Хименес

Неординарный эпизод произошел в матче испанского чемпионата между молодежной командой «Расинга» из Сантандера и «Атлетико Перинес».

В концовке встречи, при счете 1:1, в ворота сантандерцев был назначен пенальти. Вратарь Альваро Хименес неожиданно для всех… встал на колени, но во время удара с 11-метровой отметки вскочил на ноги и намертво забрал мяч.

Примечательно, что голкипер таким образом не нарушил правила. Согласно новой редакции, во время исполнения 11-метрового как минимум одна нога вратаря должна оставаться на линии ворот, и Хименес выполнил данное требование. При этом, как отметил местный журналист Диего Балбонтина на своей странице в Twitter, 17-летний страж ворот отбил таким образом уже третий пенальти за последние семь дней.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России вратарь поплатился за хитрость, встав у одной из штанг во время исполнения пенальти.

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