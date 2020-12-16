«Заря» вдесятером пробилась в четвертьфинал Кубка Украины: видеообзор матча

В среду, 16 декабря, в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского прошел матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины-2020/2021 между черниговской «Десной» и луганской «Зарей».

Кубок Украины, 1/8 финала

«Десна» (Чернигов) — «Заря» (Луганск) — 0:1 (Юрченко, 16, с пенальти). На 59-й минуте удален Юрченко («Заря»), а на 89-й — Гуцуляк («Десна»).

Обе команды подходили к очному противостоянию в решительном настроении, победами завершив заключительные матчи в осенней части чемпионата страны. В кубковой же встрече удачливее оказались луганчане, которые приехали накануне в Киев без главного тренера — у Виктора Скрипника была встреча с президентом клуба Евгением Геллером, и он присоединился к команде в день игры.

Что касается матча, то в первом тайме при в целом равной игре выйти вперед удалось «Заре». Опытный Гладкий удачно прикрыл мяч корпусом в штрафной соперника и, получив толчок в спину, упал на газон. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Юрченко.

0:1 — Юрченко (16-я мин., с пенальти)

Вскоре после перерыва гости остались в меньшинстве. Автор единственного забитого мяча неосторожно сыграл высоко поднятой ногой, и рефери, посмотрев видеоповтор, удалил полузащитника луганчан.

Удаление Юрченко

В численном большинстве футболисты «Десны» имели несколько возможностей, чтобы сравнять счет и перевести матч в дополнительное время, но подопечные Виктора Скрипника смогли сохранить свое минимальное преимущество.

Таким образом, определились все четвертьфиналисты нынешнего розыгрыша. Вместе с «Динамо» и «Шахтером», которые с этой стадии начнут свое выступление в кубковом турнире, борьбу за путевку в полуфинал поведут «Александрия», «Колос», «Днепр-1», «Заря», а также представители первой лиги «Агробизнес» из Волочиска и ровенский «Верес». Матчи ¼ финала пройдут 3 марта 2021 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» и «Шахтер» узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы.

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