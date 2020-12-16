Вице-чемпион мира забил курьезный автогол в российском дерби: видео «шедевра»

В рамках 19-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге встречались два лидера — местный «Зенит» и московский «Спартак».

В дебюте встречи хозяева повели в счете после точного удара Азмуна, который в одном из матчей российского первенства имитировал половой акт с партнером по команде Артемом Дзюбой, но вскоре москвичи отыгрались.

Причем помог им в этом защитник «Зенита», вице-чемпион мира 2018 года и триумфатор Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» хорват Деян Ловрен. Пытаясь сохранить мяч в безобидной ситуации перед воротами, футболист решил сбросить мяч вратарю грудью. Вот только получилось не сбросить, а перебросить — и даже отчаянный прыжок стража ворот не помог.

К счастью для хорвата, его ошибка не стала роковой для «Зенита». После перерыва точные удары украинца Ракицкого и бомбардира команды Дзюбы принесли питерцам победу — 3:1.

Таким образом, «Зенит» ушел на зимний перерыв, набрав 41 очко и опережая идущий вторым «Спартак» на шесть очков. Правда, москвичей могут опередить земляки из ЦСКА, у которых 34 балла и еще игра в запасе.

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