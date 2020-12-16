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Спорт

Страх коронавируса: первый в мире футболист отыграл матч Лиги чемпионов в защитной маске

12:11 17 декабря 2020
Джерри Бенгтсон

Форвард «Олимпии» из Гондураса Джерри Бенгтсон прославился на весь футбольный мир. И вовсе не тем, что забил гол-красавец или отдал пас-конфетку, а тем, что едва ли не первым в профессиональном футболе отыграл матч в… защитной маске, сообщает sportbible.com.

При этом команда 33-летнего нападающего сотворила очередную сенсацию в американской Лиге чемпионов. Несмотря на домашнее поражение от канадского клуба MLS «Монреаль Импакт» — 0:1, «Олимпия» пробилась в полуфинал турнира благодаря гостевой победе — 2:1 (тогда победный мяч забил именно Бенгтсон). Более того, еще раньше скромный коллектив из Гондураса выбил из Лиги чемпионов КОНКАКАФ в серии пенальти победителя американской лиги MLS «Сиэтл Саундерс».

Кстати, сообщается, что капитан «Олимпии» в чемпионате Гондураса играет в маске давно, еще со времен начала карантина. Он беспокоится за семью и не хочет заразить близких после контакта с потенциально зараженными футболистами.

«Это странно, потому что он единственный игрок в команде и в чемпионате, который играет в маске. Но это ему не мешает, и он забивает мячи», — заявил главный тренер «Олимпии» Педро Трольо.

Понятное дело, что все футболисты перед матчами сдают тесты на СOVID-19. Но, как говорится, береженного Бог бережет. Достаточно вспомнить, как совсем недавно экс-динамовец Домагой Вида отыграл за сборную Хорватии первый тайм поединка против Турции, будучи зараженным коронавирусом, и только в перерыве узнал, что его тест дал положительный результат.

Добавим, что соперником «Олимпии» по полуфиналу ЛЧ станет 19 декабря «Тигрес» из Мексики (последние три игры турнира состоятся в формате «финала четырех» в Орландо, США). И на этот матч Джерри Бенгтсон наверняка тоже выйдет в маске.

Фото Twitter DIARIO RÉCORD

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