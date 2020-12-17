Украинка Татьяна Рижко завоевала «золото» Кубка мира

Украинская спортсменка Татьяна Рижко на коврах спортивной арены Belgrade Fair в столице Сербии Белграде завоевала золотую медаль индивидуального Кубка мира по борьбе, который в условиях пандемии коронавируса заменил чемпионат мира в трех видах борьбы (греко-римской, вольной и женской).

На пути к финалу в весовой категории до 65 кг уроженка Киевской области, представляющая Херсон, победила россиянку Марию Кузнецову (8:4) и действующую чемпионку Европы Мими Николову-Христову из Болгарии (13:8), а в решающей схватке досрочно заставила капитулировать призера чемпионата мира U23 и чемпионатов Европы среди молодежи Ирину Рингачи из Молдовы (14:4).

Всего же наши девушки на состязаниях в столице Сербии завоевали шесть медалей, заняв в общекомандном зачете второе место и уступив только представительницам России. Кроме Рижко, на пьедестал почета поднимались Лилия Маланчук, завоевавшая «серебро», а также Илона Прокопевнюк, Катерина Зеленых, Алина Бережная и Алла Белинская, добывшие «бронзу».

Женская сборная Украины завоевала в столице Сербии шесть медалей

Добавим, что наши мастера греко-римского стиля — чемпион Европы Семен Новиков и Николай Кучмий — пополнили в Белграде свои коллекции наград бронзовыми медалями.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый украинский борец Жан Беленюк рассказал о коварстве коронавируса.

Фото wrestlingua.com

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