27.88 / 28.06 33.77 / 34.00
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Украинка Татьяна Рижко завоевала «золото» Кубка мира

8:01 17 декабря 2020
Татьяна Рижко

Украинская спортсменка Татьяна Рижко на коврах спортивной арены Belgrade Fair в столице Сербии Белграде завоевала золотую медаль индивидуального Кубка мира по борьбе, который в условиях пандемии коронавируса заменил чемпионат мира в трех видах борьбы (греко-римской, вольной и женской).

На пути к финалу в весовой категории до 65 кг уроженка Киевской области, представляющая Херсон, победила россиянку Марию Кузнецову (8:4) и действующую чемпионку Европы Мими Николову-Христову из Болгарии (13:8), а в решающей схватке досрочно заставила капитулировать призера чемпионата мира U23 и чемпионатов Европы среди молодежи Ирину Рингачи из Молдовы (14:4).

Всего же наши девушки на состязаниях в столице Сербии завоевали шесть медалей, заняв в общекомандном зачете второе место и уступив только представительницам России. Кроме Рижко, на пьедестал почета поднимались Лилия Маланчук, завоевавшая «серебро», а также Илона Прокопевнюк, Катерина Зеленых, Алина Бережная и Алла Белинская, добывшие «бронзу».

Женская сборная Украины завоевала в столице Сербии шесть медалей

Добавим, что наши мастера греко-римского стиля — чемпион Европы Семен Новиков и Николай Кучмий — пополнили в Белграде свои коллекции наград бронзовыми медалями.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый украинский борец Жан Беленюк рассказал о коварстве коронавируса.

Фото wrestlingua.com

89

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ксения Мишина

«Мне виднее»: «холостячка» Мишина резко ответила на критику Эллерта

Дан Балан

«Почему в моем кресле Винник?!» Дан Балан получил «топовый» ответ на вопрос

«Дорофееву нельзя было одеть?» Катя Осадчая взбудоражила зрителей фото с шоу «Голос країни»

«Дорофееву нельзя было одеть?» Катя Осадчая взбудоражила зрителей фото с шоу «Голос країни»

Скандал с Лободой на «Золотом граммофоне» получил продолжение: певицу обвинили в краже танца

Скандал с Лободой на "Золотом граммофоне" получил продолжение: певицу обвинили в краже танца

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер