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Спорт

Самый смелый образ года: форвард «Барселоны» Гризманн сделал женскую прическу

10:04 17 декабря 2020
Антуан Гризманн

Чемпион мира в составе сборной Франции, форвард «Барселоны» Антуан Гризманн, похоже, делает все возможное, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Если уж не голами (всего три точных удара в 12 матчах чемпионата Испании), то хотя бы экспериментами с внешностью.

Вот и на домашний матч Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (каталонцы отпраздновали волевой успех — 2:1 и поднялись на пятое место) 29-летний француз вышел в новом образе: без своего фирменного хвостика, но зато с двумя косичками.

В cети болельщики бурно обсуждают новую прическу Гризманна. «Самый смелый образ года», - написал один из них в комментариях под видео. При этом некоторые фанаты заподозрили, что Антуан нетрадиционной сексуальной ориентации, а один из болельщиков даже увидел сходство футболиста со своей младшей сестрой.

Кстати, в конце ноября-начале декабря у экс-форварда «Атлетико» был отрезок, когда он стабильно поражал ворота соперников, «расписавшись» в воротах киевского «Динамо», «Бетиса», «Алавеса» и «Осасуны». Причем один из своих голов Антуан отпраздновал вместе со своей 4-летней дочерью по имени Миа. Правда, папа — на поле, а малышка — у телеэкрана. Вместо привычного танца футболист приставил руки к вискам и помахал в камеру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Этим утром я завтракал с дочерью и спросил ее, как она хотела бы, чтобы я отпраздновал гол. Она показала, что надо сделать», — объяснил Антуан Гризманн после матча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» заплатила за переход Антуанна Гризманна 120 млн евро.

Фото ФК «Барселона»

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