Пьяный футболист-чемпион убил старушку

Шестикратному чемпиону Аргентины по футболу в составе «Велес Сарсфилд» и «Бока Хуниорс» Фернандо Тобио, выступающему за «Эстудиантес», грозит от трех до шести лет тюрьмы за пьяное ДТП, в котором погибла 83-летняя женщина, сообщает infobae.com.

Авария случилась еще ранним утром 8 ноября в родном городке футболиста Рамос-Мехия близ Буэнос-Айреса, но только сейчас стали известны результаты экспертизы (алкоголь превышал норму почти в три раза!) и появилась видеозапись аварии с хорошего ракурса.

На кадрах видно, как Land Rover 31-летнего футболиста на высокой скорости вылетел на перекресток и протаранил такси, в котором, кроме водителя, ехали две женщины — 49 и 83 лет. Старушка спустя четыре часа после аварии умерла в больнице, а ее спутницу госпитализировали с травмами.

После столкновения с такси автомобиль футболиста снес столб

Сообщается, что Тобио, успевший поиграть в Бразилии за «Палмейрас», и раньше попадал в скандальную хронику. К примеру, не так давно он избил девушку возле ночного клуба и решил «залечь на дно» в мексиканской «Толуке». Но там опытный защитник надолго не задержался, обвинив клуб в том, что его заставили тренироваться после положительного теста на коронавирус, и в октябре 2020-го расторг контракт.

Нынешний клуб аргентинца «Эстудиантес», в котором футболист еще не дебютировал из-за травмы, после случившегося пока лишь срезал Фернандо Тобио половину зарплаты. Далее все зависит от решения суда.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист чилийского «Аудакс Итальяно» Родриго Хольгадо насмерть сбил мотоциклиста.

Фото ФК «Эстудиантес», infobae.com

94

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter