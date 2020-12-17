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УАФ решила судьбу несостоявшегося матча премьер-лиги «Ингулец» — «Шахтер»

13:24 17 декабря 2020
УАФ решила судьбу несостоявшегося матча премьер-лиги «Ингулец»&nbsp;— «Шахтер»

В четверг, 17 декабря, контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) вынес свой вердикт по несостоявшемуся 13 декабря в Кропивницком матчу 13-го тура чемпионата страны «Ингулец» (Петрово) — «Шахтер» (Донецк), сообщает официальный сайт УАФ.

За неготовность футбольного поля к игре (на арене «Зирка» не был включен подогрев и на газоне образовалась ледяная корка) команде их Кировоградской области засчитано техническое поражение (0:3), а чемпиону страны — техническая победа (3:0), позволившая команде Луиша Каштру по итогам первой части состязаний в УПЛ приблизиться лидеру — киевскому «Динамо» — на расстояние одного очка. Кроме того, «Ингулец» оштрафован на 50 тысяч гривен.

Напомним, что чемпионат Украины после зимней паузы возобновится 13 февраля. Кстати, в пятницу, 18 декабря, «Шахтер» и еще семь клубов по итогам жеребьевки узнают своих соперников в четвертьфинале Кубка страны, поединки которого намечены на 3 марта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» и «Динамо» узнали оппонентов в 1/16 финала Лиги Европы.

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