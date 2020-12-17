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Спорт

Путин прокомментировал интимное видео Дзюбы

14:06 17 декабря 2020
Владимир Путин и Артем Дзюба

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время ежегодной пресс-конференции, прокомментировал скандальное интимное видео форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

«Я это видео не смотрел. Должна ли такая ситуация влиять на профессиональную деятельность? Конечно, не должна. Он пускай сам разбирается со своими связями и личными делами. Влезать в личную жизнь недостойно нормального общества. Но это, к сожалению, всегда будет.

Он — человек публичный. Для людей, кто живет публичной жизнью, это хороший урок. Имейте это в виду. И имейте в виду, что есть определенные общие правила, лучше их придерживаться. Но это не должно отражаться на профессиональной деятельности. Конечно, нет!", — цитирует Владимира Путина sport24.ru.

Напомним, что в ноябре в сети появилось видео, на котором Артем Дзюба мастурбировал на камеру. После разразившегося скандала футболиста отстранили от сборной России и лишили капитанской повязки в клубе, а сам форвард временно закрыл свой аккаунт в Instagram. Позже стало известно, что знаменитый нападающий «Зенита» стал жертвой вымогателей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России летчики нарисовали в небе нечто неприличное в поддержку Артема Дзюбы.

Фото РИА Новости

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