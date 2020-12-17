Экс-тренер «Карпат» умер от последствий коронавируса

Ушел из жизни бывший главный тренер «Карпат» Валентин Ходукин, который несколько месяцев боролся за жизнь после заражения коронавирусом, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь львовского клуба Юрий Назаркевич. Валентину Михайловичу был 81 год.

В годы карьеры футболиста родившийся в Харькове Ходукин (в 8 лет он вместе с семьей переехал во Львов) выступал за львовский «Сельмаш», на основе которого были созданы «Карпаты», и тернопольский «Авангаод», став с командой чемпионом Украины.

В 2002 и 2004 годах специалист, много лет возглавлявший кафедру футбола Львовского института физкультуры (нынешний — ЛГУФК), работал главным тренером «Карпат», а позже — «Кривбасса». Двенадцать лет своей тренерской карьеры Валентин Ходукин отдал Азербайджану, завоевав с бакинским «Интером» золотые медали чемпионата страны и одно время работая консультантом национальной сборной, которую возглавлял знаменитый немец Берти Фогтс.

Валентин Ходукин и Берти Фогтс

Похоронят Валентина Ходукина в пятницу, 18 декабря, во Львове.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ушел из жизни знаменитый футболист киевского «Динамо» Петр Слободян.

Фото ФК «Карпаты»

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