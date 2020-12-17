Триумфатор Левандовски и фанат-уникум из Бразилии: ФИФА вручила престижную премию The Best-2020

В четверг, 17 декабря, в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе в формате телешоу состоялась ежегодная церемония вручения премии The Best FIFA Football Awards, определившая лауреатов в девяти номинациях (учитывались футбольные достижения с 20 июля 2019 года по 7 октября 2020-го).

Ведущими вечера, который из-за пандемии коронавируса прошел за закрытыми дверями, стали легендарный экс-капитан «Милана» и сборной Нидерландов Руд Гуллит и спортивный журналист, британская телеведущая Решмин Чоудхури.

Решмин Чоудхури и Руд Гуллит с наградой, вручаемой ФИФА

Лучшим футболистом мира по версии ФИФА впервые признан форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. По итогам голосования журналистов, главных тренеров и капитанов национальных сборных со всего мира, а также фанатов 32-летний поляк опередил пятитикратного обладателя награды The Best Криштиану Роналду из «Ювентуса» и прошлогоднего лауреата премии Лионеля Месси из «Барселоны», в коллекции которого шесть титулов лучшего футболиста мира.

Левандовски получил 52% голосов (554 голоса от тренеров сборных, 631 в голосовании капитанов национальных команд, 807 — от журналистов и 679 997 от фанатов — 52 итоговых очка), Криштиану Роналду — 38% (186 + 259 + 153 + 457 905 — 38 очков) и Месси — 35% (196 + 207 + 103 + 356 950 — 35 очков).

Напомним, что в уходящем году Левандовски стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии, а также Суперкубка УЕФА. Кроме того, Роберт, забивший накануне свой 251-й гол в бундеслиге (больше только у Клауса Фишера — 268 и Герда Мюллера — 365), — лучший бомбардир чемпионата и Кубка страны, а еще футболист года в Германии и по версии УЕФА.

Интересно, что невзирая на онлайн-формат церемонии награждения, президент ФИФА Джанни Инфантино специально прибыл в Мюнхен, чтобы лично вручить награду Роберту.

«Если вы выигрываете такую награду во времена Месси и Роналду, то это невероятно. Это очень много значит для меня. Помню, давным-давно я мечтал о чем-то подобном, а теперь я могу выиграть такую награду. Это значит, что независимо от того, откуда вы, важно лишь то, что вы вкладываете в свою деятельность», — сказал Роберт Левандовски в прямом эфире во время церемонии награждения.

Понятное дело, что поляк попал в состав сборной года по версии ФИФА, в которой компанию Левандовски составили: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Йозуа Киммих («Бавария»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара («Бавария»), Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

Награда «Лучшего вратаря мужских команд» прогнозируемо досталась 34-летнему голкиперу «Баварии» и сборной Германии Мануэлю Нойеру, набравшему больше голосов, чем прошлогодний победитель бразилец Алисон Бекер из «Ливерпуля» и словенец Ян Облак из «Атлетико».

В номинации «Лучший гол года» (премия имени Ференца Пушкаша вручается с 2009 года) победил шикарный мяч корейского форварда «Тоттенхэма» Сон Хын Мина после сольного прохода в поединке АПЛ против «Бернли» 7 декабря прошлого года.

Отметим, что в тройке финалистов также был гол уругвайца Джорджиана де Арраскаэты в матче чемпионата Бразилии «Сеара» — «Фламенго» 25 августа 2019-го.

А еще среди финалистов оказался эффектный удар пяткой в ту пору еще нападающего «Барселоны» уругвайца Луиса Суареса в ворота «Мальорки» (так уж совпало, что Суарес и Сон Хын Мин забили голы-красавцы в один день).

«Лучший мужской тренер» — немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, который привел подопечных к первому за 30 лет триумфу в чемпионате Англии и удостоившийся признания второй год подряд (имя победителя со сцены объявил знаменитый экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер). На награду также претендовали аргентинский «рулевой» английского «Лидса» Марсело Бьелса и тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, который выиграл с подопечными Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. Клопп? Сюрприз, однако. Флик, завоевавший все возможные трофеи, явно не меньше заслуживал награды.

Награды в других номинациях получили:

«Лучший женский игрок» — Люси Бронз («Лион», «Манчестер Сити», сборная Англии).

«Лучший вратарь в женском футболе» — Сара Бухадди («Лион», сборная Франции).

«Лучший тренер женских команд» — Сарина Вигман (сборная Нидерландов).

FIFA Fair Play Award («Честная игра») — Маттиа Аньезе (Италия). 17-летний итальянский футболист клуба «Оспидалетти» в январе 2020-го спас жизнь игроку «Кайрезе» Маттео Бриано. В матче резервных команд Бриано без признаков жизни рухнул на газон после столкновения с соперником. Маттиа тут же, не дожидаясь бригады медицинской помощи, бросился на помощь пострадавшему, чем спас тому жизнь.

«Я понял, что Маттео больше не дышит, и повернул его в безопасное положение. Затем я высунул ему язык, чтобы он не задохнулся, и попросил персонал „Кайрезе“ вмешаться. Я был проинформирован о подобных процедурах после аналогичного эпизода в прошлом», — так объяснил свое геройство парень.

FIFA Fan Award — Маривалдо Франсиско да Силва (Бразилия). 47-летний фанат удостоен признания за то, что каждый раз преодолевает пешком 60 километров, чтобы посетить домашнюю игру своей любимой команды — бразильского «Спорт Ресифи».

Кстати, стало известно, кому отдали свои голоса в опросе главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и капитан команды Андрей Пятов.

Вариант Андрея Шевченко

Лучший футболист: 1. Роберт Левандовски, 2. Тьяго Алькантара, 3. Вирджил ван Дейк.

Лучший тренер: 1. Юрген Клопп, 2. Ханс-Дитер Флик, 3. Зинедин Зидан.

Лучший вратарь: 1. Мануэль Нойер, 2. Алисон Бекер, 3. Тибо Куртуа.

Вариант Андрея Пятова

Лучший футболист: 1. Роберт Левандовски, 2. Кевин де Брюйне, 3. Вирджил ван Дейк.

Лучший тренер: 1. Ханс-Дитер Флик, 2. Юрген Клопп, 3. Хулен Лопетеги.

Лучший вратарь: 1. Кейлор Навас, 2. Мануэль Нойер, 3. Марк Андре Тер-Штеген.

Отметим, что отдельную часть церемонии в Цюрихе посвятили легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне, скончавшемуся 25 ноября, и чемпиону мира в составе сборной Италии Паоло Росси, которого не стало 10 декабря.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что издание France Football впервые отказалось от вручения «Золотого мяча».

Фото Twitter ФИФА

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