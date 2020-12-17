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Спорт

Мария Шарапова выходит замуж

21:55 17 декабря 2020
шарапова

Бывшая звезда российского тенниса Мария Шарапова, объявившая о завершении спортивной карьеры, сообщила, что выходит замуж. Избранником 33-летней Шараповой стал британский бизнесмен Александр Гилкс. Пара встречается уже более двух лет, а в январе Шарапова засветила на пальце кольцо с бриллиантом, что дало повод для слухов о помолвке.

Гилксу 41 год. Он учился в Итоне, где познакомился с принцами Уильямом и Гарри. Продолжил обучение Гилкс в Бристольском университете, после окончания работал в Quintessentially Group и в Louis Vuitton. Сейчас в Европе Гилкс известен как основатель аукционного дома Paddle8.

«Я говорила „да“ с самого первого дня нашей встречи. Это был наш маленький секрет», — написала Шарапова в Instagram.

Александр был многословнее. «Спасибо, что сделала меня очень-очень счастливым. Я с нетерпением жду, как буду всю жизнь любить тебя и учиться у тебя», — ответил он.

шарапова гилкс

Фото gilkesa/Instagram

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