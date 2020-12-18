Премия ФИФА The Best: за кого голосовали Месси и Криштиану Роналду

Футбольный мир продолжает обсуждать подробности церемонии вручения престижной премии The Best, по итогам которой лучшим футболистом мира, как известно, впервые признан 32-летний польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски (52 очка), опередивший в референдуме Криштиану Роналду из «Ювентуса» (38) и Лионеля Месси из «Барселоны» (35).

Кстати, после того, как ФИФА опубликовала результаты голосования, стало ясно, что португалец в своей анкете упомянул аргентинца, а вот Месси португальца — нет.

Криштиану Роналду отдал три очка Левандовски, два — Месси, а одно — форварду «ПСЖ» Мбаппе. Лионель же на первое место поставил нападающего «Пари Сен-Жермен» и своего экс-одноклубника Неймара, на второе — Мбаппе, а на третье — Левандовски. Отметим, что португалец и аргентинец во время объявления результатов голосования были в прямом эфире по видеосвязи. Выражение лица Криштиану Роналду нужно было видеть.

Кстати, тройка самого триумфатора номинации «Лучший футболист года» Роберта Левандовски выглядит так: Тьяго Алькантара («Бавария»), Неймар, Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).

Отметим, что в топ-десятку по итогам голосования также вошли: Садио Мане («Ливерпуль») — 29 очков, Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») — 26, Мохамед Салах («Ливерпуль») — 25, Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 19, Тьяго Алькантара («Бавария») — 17, Неймар («ПСЖ») — 16 и Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

Как бы там ни было, некоторым утешением для «инопланетян» Криштиану Роналду и Лионеля Месси, в прежние годы становившихся лучшими футболистами мира 11 раз (шесть раз — аргентинец и пять — португалец), стало попадание в символическую сборную года по версии ФИФА.

При этом «Барселона» все равно решила публично утешить своего лидера Месси, пытавшегося ранее покинуть именитый клуб. «Для нас ты всегда будешь лучшим», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду и Лионель Месси вошли в список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года.

Фото uefa.com

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