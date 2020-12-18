Роскошный гол Ибрагимовича признан лучшим в 25-летней истории MLS

Американская футбольная лига MLS (Major League Soccer) по случаю 25-летия с момента создания выбрала самый красивый гол в своей истории. Его автором стал знаменитый экс-форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, забивший шедевр в своем дебютном матче в США, сообщает официальный сайт лиги.

В дерби с «Лос-Анджелесом» в марте 2018-го швед, который недавно сделал щедрые подарки своим одноклубникам по «Милану», поразил ворота соперника, пробив в одно касание с 40 метров.

Отметим, что мяч Ибрагимовича был выбран из 25 забитых мячей путем голосования. Чудо-гол набрал 12,21 процента голосов. Второе место занял мяч нигерийца Обафеми Мартинса (10,55), а замкнул тройку американец либерийского происхождения Дарлингтон Нагбе (9,59).

Напомним, что лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с марта 2018-го по декабрь 2019 года, забив в 58 поединках 53 мяча и отдав 15 результативных передач. В начале 2020-го швед вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. В текущем сезоне 39-летний бомбардир в 12 матчах во всех турнирах поразил ворота соперников 12 раз.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Златан Ибрагимович запретил использовать свое имя в популярной компьютерной игре.

Фото Twitter MLS

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