27.75 / 28.00 33.76 / 34.19
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Роскошный гол Ибрагимовича признан лучшим в 25-летней истории MLS

11:05 18 декабря 2020
Златан Ибрагимович

Американская футбольная лига MLS (Major League Soccer) по случаю 25-летия с момента создания выбрала самый красивый гол в своей истории. Его автором стал знаменитый экс-форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, забивший шедевр в своем дебютном матче в США, сообщает официальный сайт лиги.

В дерби с «Лос-Анджелесом» в марте 2018-го швед, который недавно сделал щедрые подарки своим одноклубникам по «Милану», поразил ворота соперника, пробив в одно касание с 40 метров.

Отметим, что мяч Ибрагимовича был выбран из 25 забитых мячей путем голосования. Чудо-гол набрал 12,21 процента голосов. Второе место занял мяч нигерийца Обафеми Мартинса (10,55), а замкнул тройку американец либерийского происхождения Дарлингтон Нагбе (9,59).

Напомним, что лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с марта 2018-го по декабрь 2019 года, забив в 58 поединках 53 мяча и отдав 15 результативных передач. В начале 2020-го швед вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. В текущем сезоне 39-летний бомбардир в 12 матчах во всех турнирах поразил ворота соперников 12 раз.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Златан Ибрагимович запретил использовать свое имя в популярной компьютерной игре.

Фото Twitter MLS

99

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
мишина

«Все ясно, Эллерт»: «холостячка» Мишина «раскрылась» перед зрителями

Тина Кароль

«Тину осы покусали»: Кароль на фото с шоу «Голос країни» смутила зрителей

Слава Каминская

«Очень впечатлена»: экс-муж Славы Каминской стал священником

леонтьев

Валерия Леонтьева на сцене атаковал танцующий мужчина

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер