Ломаченко назвал виновных в своем поражении от Лопеса

Экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения), проигравший в ночь на 18 октября бой за титул абсолютного чемпиона мира американцу Теофимо Лопесу (16 побед, 12 из них — нокаутом), дал первое интервью после поединка в США, обвинив судей поединка в необъективности.

«Записки? Я отдаю себе второй раунд. Первый раунд — его, третий — его, четвертый — его, пятый — его, шестой — под вопросом, но пусть будет его, — заявил Василий Ломаченко в интервью Youtube-каналу LOMUS official. - При этом все раунды я отдаю ему с предвзятым отношением к себе.

Если я буду рассматривать эти раунды как в боксе, по правилам, то, может быть, это будут другие записки. Но, допустим, если возьмем так, то пять раундов в первой половине его, один — мой.

Берем вторую половину. Я отдаю 7-й, 8-й, 9-й, 10-й и 11-й — себе, 12-й — ему. И того мы имеем ничью — 6:6. Теперь смотрим на негласное правило всех чемпионатов мира по боксу. Если поединок проходит в равных условиях, то в приоритете чемпионские раунды — 10-й, 11-й и 12-й. 10-й и 11-й раунды выиграл я, 12-й — он. 2:1.

Давайте возьмем, как судьи отдали. Даже если бы я в первой половине из его шести раундов взял три, то на записках я бы не выиграл поединок. А о чем это говорит? Это не о предвзятости говорит, а о заряженности. Судьи были заряжены. Там и не пахло тем, чтобы судили объективно и честно. Там не пахло этим.

Я не знаю, что это была за игра и чья это была игра, но я точно знаю, что это была чья-то игра. Конечно. Они понимали, что нокаут — 20 процентов в этом поединке может быть от меня. Соответственно, почему бы и не сыграть".

Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей

Кроме того, Василий Ломаченко, который, после поединка, как известно, перенес операцию на правом плече, рассказал, почему не отказался от боя из-за травмы. Хотя его отец и тренер Анатолий Ломаченко настаивал на этом.

«Можно порассуждать, и пусть каждый поставит себя на мое место, — отметил украинский боксер. — Представляешь, у тебя шанс сегодня, и ты его держишь. Ты не знаешь, что произойдет завтра в мире.

Вдруг пандемия так разойдется, что все позакрывается, и это продлится еще год или полтора? Никто не знает, что будет дальше. Плюс очень много было поставлено на кон, очень много сказано с его стороны.

МРТ большой конкретной проблемы не показала. Был такой диагноз, как бурсит. Он якобы дает боль, и нужно сделать такие вот уколы. Но когда сделали эти уколы, мне не становилось легче.

Плюс ты сделал укол — у тебя недельная пауза, на неделю вылетели спарринги. На вторую неделю начинаешь спарринговать — в среду или пятницу у тебя опять проблемы с плечом, ты опять идешь делать укол.

Так было у нас три раза, и в один момент отец говорит: «Слушай, давай не будем боксировать, перенесем». Я отвечаю: «Да нет, куда перенесем? Все будет нормально».

Я не был самоуверен, я его не недооценивал. Я верил в свою победу и верил, что эта травма мне не помешает. Если мы делаем перенос, то я лечусь шесть недель. Через шесть недель объявляют о карантине. Он проводит какой-то поединок — травмируется или теряет этот пояс. И что дальше делать?

Мне было принципиально стать абсолютным чемпионом в данный момент, потому что это здесь и сейчас. Уже все было сделано. Бой был раскручен, на кону стояли четыре пояса.

Я верил, что могу выиграть и так. Я верил в это. Это не была недооценка. Я не говорил, что Лопес слабый, но верил, что могу и так выиграть. Плюс у меня был опыт с Линаресом. Я понимал, что на своих морально-волевых качествах, на характере буду вытягивать этот поединок".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, когда Василий Ломаченко вернется в ринг.

Фото Boxing Scene

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