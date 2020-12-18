Cтало известно, какие матчи сборной Украины в отборе ЧМ-2022 примет фартовый Львов

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил место проведения домашних встреч команды Андрея Шевченко в отборе ЧМ-2022 против сборных Финляндии (28 марта 2021 года) и Казахстана (31 марта). Обе игры квалификации чемпионата мира «желто-синие» проведут во Львове — на «Арене Львов», сообщает официальный сайт УАФ.

Кстати, Львов традиционно считается для сборной Украины фартовым городом. Шутка ли! В «місті Лева» наша национальная команда ранее провела 19 поединков, не потерпев ни одного (!) поражения — 17 побед и две ничьи в товарищеских встречах (разница мячей — 46:10).

Напомним, что, кроме финнов и казахов, путевку на чемпионат мира в Катар в нашей группе оспорят Украина, Франция, а также Босния и Герцеговина. Вскоре после жеребьевки был опубликован календарь матчей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины победила во Львове в матче Лиги наций команду Швейцарии.

Фото uaf.ua

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